Чим підживити огірки при посадці, щоб отримати величезний врожай
Огірки – це невибагливі рослини, але, як і будь-які інші, вони потребують підживлення для кращого росту та плодоношення. Одним з найефективніших та безпечних способів підгодівлі огірків є внесення органічних добрив безпосередньо в лунку при посадці.
Дотримуючись цих простих порад з сайту noviydoctor.com, ви зможете виростити здорові та рясні огірки, не використовуючи хімічних добрив.
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Переваги органічних добрив:
- Екологічність: Не шкодять довкіллю та не шкодять людині.
- Безпека: Не містять хімічних речовин, які можуть накопичуватися в плодах.
- Поступове вивільнення поживних речовин: Забезпечують огірки необхідними елементами протягом усього вегетаційного періоду.
- Покращення структури ґрунту: Збагачують ґрунт органічною речовиною, що робить його більш пухким та родючим.
Найпопулярніше органічне добриво для огірків:
- Кропива: Багата на азот, калій, кальцій, фосфор та інші поживні речовини, необхідні для росту та розвитку огірків.
Як використовувати кропиву для підгодівлі огірків:
- Зберіть кропиву: Найкраще використовувати молоду кропиву, зібрану до цвітіння.
- Подрібніть кропиву: Подрібніть кропиву ножицями або лопатою.
- Замочіть кропиву: Залийте подрібнену кропиву водою та залиште настоюватися на 2-3 дні.
- Внесіть добриво: Перед посадкою огірків додайте в лунку жменю подрібненої кропиви або полийте лунку настоєм кропиви.
Інші органічні добрива для огірків:
- Перегній: Джерело органічної речовини, азоту, калію та фосфору.
- Компост: Збагачує ґрунт поживними речовинами та покращує його структуру.
- Деревна зола: Містить калій, кальцій, магній та мікроелементи.
Важливо: Не перегодовуйте огірки органічними добривами. Це може призвести до бурхливого росту бадилля та зниження врожаю.
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