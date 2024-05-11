Чим підживити огірки при посадці, щоб отримати величезний врожай

Як підгодовувати огірки при посадці у відкритий ґрунт

Огірки – це невибагливі рослини, але, як і будь-які інші, вони потребують підживлення для кращого росту та плодоношення. Одним з найефективніших та безпечних способів підгодівлі огірків є внесення органічних добрив безпосередньо в лунку при посадці.

Дотримуючись цих простих порад з сайту noviydoctor.com, ви зможете виростити здорові та рясні огірки, не використовуючи хімічних добрив.

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Переваги органічних добрив:

Екологічність: Не шкодять довкіллю та не шкодять людині.

Не шкодять довкіллю та не шкодять людині. Безпека: Не містять хімічних речовин, які можуть накопичуватися в плодах.

Не містять хімічних речовин, які можуть накопичуватися в плодах. Поступове вивільнення поживних речовин: Забезпечують огірки необхідними елементами протягом усього вегетаційного періоду.

Забезпечують огірки необхідними елементами протягом усього вегетаційного періоду. Покращення структури ґрунту: Збагачують ґрунт органічною речовиною, що робить його більш пухким та родючим.

Найпопулярніше органічне добриво для огірків:

Кропива: Багата на азот, калій, кальцій, фосфор та інші поживні речовини, необхідні для росту та розвитку огірків.

Як використовувати кропиву для підгодівлі огірків:

Зберіть кропиву: Найкраще використовувати молоду кропиву, зібрану до цвітіння. Подрібніть кропиву: Подрібніть кропиву ножицями або лопатою. Замочіть кропиву: Залийте подрібнену кропиву водою та залиште настоюватися на 2-3 дні. Внесіть добриво: Перед посадкою огірків додайте в лунку жменю подрібненої кропиви або полийте лунку настоєм кропиви.

Інші органічні добрива для огірків:

Перегній: Джерело органічної речовини, азоту, калію та фосфору.

Джерело органічної речовини, азоту, калію та фосфору. Компост: Збагачує ґрунт поживними речовинами та покращує його структуру.

Збагачує ґрунт поживними речовинами та покращує його структуру. Деревна зола: Містить калій, кальцій, магній та мікроелементи.

Важливо: Не перегодовуйте огірки органічними добривами. Це може призвести до бурхливого росту бадилля та зниження врожаю.

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