Чим ефективно обробити картоплю від колорадського жука: екологічні та безпечні засоби

Коли з'являються перші паростки картоплі, за ними слідом приходять й незвані гості – колорадські жуки. Їхні смугасті спинки так і просяться під розчин інсектициду, але хіба хочеться шкодити довкіллю та ризикувати власним здоров'ям? На щастя, є й інші, більш екологічні методи боротьби.

Замість хімічних засобів, які шкодять не лише шкідникам, а й корисним комахам та й до того ж з часом втрачають свою ефективність, команда UAportal спільно з prostoway пропонує вам звернути увагу на екологічні методи боротьби з колорадським жуком.

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Як екологічно боротися зі шкідниками

1. Ручне збирання: це найпростіший і найефективніший спосіб, особливо для невеликих ділянок. Регулярно оглядайте рослини, збираючи жуків та їхні яйця вручну. Не забудьте заглянути під листя.

2. Зола: цей чудовий природний інсектицид відлякує шкідників. Припорошуйте бадилля картоплі золою: до цвітіння – раз на два тижні, після – раз на місяць. Для посилення ефекту можна змішати золу з тютюновим попелом та сухою гірчицею.

3. Гострий перець: його пекучий аромат не до вподоби колорадським жукам. Приготуйте відвар з 25 г сушеного та 50 г свіжого подрібненого перцю, заливши їх 1 л гарячої води. Кип'ятіть 10 хвилин, потім процідіть, розведіть 5 л води та додайте 20 г дігтярного мила. Цим розчином обприскуйте картоплю. Колорадським жукам будуть дуже не подобатися подібні частування.

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