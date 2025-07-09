Людство очікує рідкісна астрономічна подія, яка трапляється лише раз на 12 тисяч років: коли відбудеться

У липні 2186 року людство стане свідком неймовірного астрономічного явища, яке не траплялося протягом більше ніж 12 тисяч років. За інформацією NASA, 16 липня над частиною Південної Америки відбудеться найдовше повне сонячне затемнення в історії, що триватиме 7 хвилин і 29 секунд.

Тінь сонячного затемнення почне свій шлях над Тихим океаном, а потім рухатиметься через Панаму, продовжуючи свій шлях на північ Південною Америкою. Найкращі умови для спостереження цього явища будуть в Колумбії, Венесуелі та Гаяні. Зокрема, в Колумбії затемнення охопить регіони Чоко, Антіокія, Болівар і місто Буенавентура. Експерти стверджують, що подібне за тривалістю затемнення не спостерігалося з періоду між 4000 та 8000 роками до нашої ери. Про це повідомили в ECOticias.com.

Повне сонячне затемнення відбувається, коли Місяць точно розташовується між Землею і Сонцем, повністю закриваючи сонячний диск і занурюючи землю у темряву серед білого дня. Хоча сонячні затемнення трапляються на планеті регулярно – близько раз на півтора року, спостерігати їх в одному конкретному місці можна дуже рідко, а подія, яка триває так довго, є надзвичайною рідкістю.

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NASA підкреслює, що це явище буде не тільки важливим науковим досягненням, але й викличе сильні емоційні переживання у всіх, хто зможе його побачити. Протягом майже восьми хвилин денне світло зникне, і це стане неповторним досвідом, для якого необхідно підготуватися, використовуючи відповідні засоби захисту.

Хоча до цієї космічної події ще залишилось багато часу, найближчі роки також принесуть цікаві явища для астрономів та любителів зірок. Так, 21 вересня 2025 року буде можливість спостерігати затемнення, яке буде видно з Нової Зеландії та Антарктиди, а 12 серпня 2026 року – з Гренландії, Ісландії та Іспанії. Колумбія ж матиме кілька шансів побачити затемнення у найближчі роки, зокрема у 2029, 2031, 2034 роках, а також кільцеподібне затемнення у 2038 році.

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