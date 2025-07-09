Человечество ожидает редкое астрономическое событие, которое случается лишь раз в 12 тысяч лет: когда произойдет

В июле 2186 года человечество станет свидетелем невероятного астрономического явления, которое не случалось в течение более чем 12 тысяч лет. По информации NASA, 16 июля над частью Южной Америки произойдет самое длинное полное солнечное затмение в истории, которое продлится 7 минут и 29 секунд.

Тень солнечного затмения начнет свой путь над Тихим океаном, а затем будет двигаться через Панаму, продолжая свой путь на север по Южной Америке. Наилучшие условия для наблюдения этого явления будут в Колумбии, Венесуэле и Гайане. В частности, в Колумбии затмение охватит регионы Чоко, Антиокия, Боливар и город Буэнавентура. Эксперты утверждают, что подобное по продолжительности затмение не наблюдалось с периода между 4000 и 8000 годами до нашей эры. Об этом сообщили в ECOticias.com.

Полное солнечное затмение происходит, когда Луна точно располагается между Землей и Солнцем, полностью закрывая солнечный диск и погружая землю в темноту среди белого дня. Хотя солнечные затмения случаются на планете регулярно – около раз в полтора года, наблюдать их в одном конкретном месте можно очень редко, а событие, которое длится так долго, является чрезвычайной редкостью.

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NASA подчеркивает, что это явление будет не только важным научным достижением, но и вызовет сильные эмоциональные переживания у всех, кто сможет его увидеть. В течение почти восьми минут дневной свет исчезнет, и это станет неповторимым опытом, для которого необходимо подготовиться, используя соответствующие средства защиты.

Хотя до этого космического события еще осталось много времени, ближайшие годы также принесут интересные явления для астрономов и любителей звезд. Так, 21 сентября 2025 года будет возможность наблюдать затмение, которое будет видно из Новой Зеландии и Антарктиды, а 12 августа 2026 года – из Гренландии, Исландии и Испании. Колумбия же будет иметь несколько шансов увидеть затмение в ближайшие годы, в частности в 2029, 2031, 2034 годах, а также кольцеобразное затмение в 2038 году.

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