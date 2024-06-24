Бюджет 500 доларів: який автомобіль можна купити за ці гроші та чи буде він їздити

Після дослідження українського вторинного ринку автомобілів стало відомо, що водії можуть стати власниками автомобіля, навіть якщо накопичили на це всього 500 доларів.

Пошук автомобілів проводився на популярних українських інтернет-сайтах з купівлі-продажу транспортних засобів.

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Найпоширенішими автомобілями за таку ціну стали:

"Запорожець" ЗАЗ-968. Середня ціна на цей автомобіль становить 347 доларів, а середній вік машин — майже 35 років. Ця модель стала лідером завдяки своїй доступності та широкій представленості на ринку.

"Москвич" 2140, середня вартість якої становить 413 доларів, а середній вік — 39 років. Також можна придбати "Москвич" 412 з ціною 420 доларів та віком понад 37 років Інші моделі "Москвич" також широко представлені в рейтингу, зокрема, 2125 (425 дол, 36,5 р.) та 408 (495 дол, майже 52 р.).

ЗАЗ-966 продається за 499 доларів при середньому віці 43 роки.

Інші популярні моделі включають ІЖ-2125 (499 дол, 35,4 р.) та ВАЗ-2101 "Жигулі" (550 дол, 42,3 р.). Загалом, більшість автомобілів у списку мають вік понад 30 років, що свідчить про їхню надійність та тривалість експлуатації.

Цікаво, що найстаршою моделлю в рейтингу є "Москвич" 402 з віком 60,4 року, а наймолодшою — "Таврія" 1140, середній вік якої становить 25,5 років.

Автомобілі відомих іноземних марок теж продаються за ціною приблизно у 500 доларів. Для прикладу, Ford Escort 1996 можна купити за 18 378 грн ($450). Mazda 626 1985 II покоління продається за 20 42 грн ($500). Toyota Sprinter 1987 VI покоління коштує 18 392 грн ($450).

Яку машину можна купити за 500 доларів. Джерело: Скриншот з auto.ria.com Яку машину можна купити за 500 доларів. Джерело: Скриншот з auto.ria.com

Таким чином, український вторинний ринок автомобілів пропонує широкий вибір доступних моделей для тих, хто шукає бюджетний транспортний засіб. Попри їхній вік, багато з цих автомобілів залишаються популярними серед українців завдяки своїй ціні та надійності.

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