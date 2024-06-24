Бюджет 500 долларов: какой автомобиль можно купить за эти деньги и будет ли он ездить

После исследования украинского вторичного рынка автомобилей стало известно, что водители могут стать владельцами автомобиля даже если накопили на это всего 500 долларов.

Поиск автомобилей производился на популярных украинских интернет-сайтах по купле-продаже транспортных средств.

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Самыми распространенными автомобилями стали:

"Запорожец" ЗАЗ-968. Средняя цена на этот автомобиль составляет 347 долларов, а средний возраст машин – почти 35 лет. Эта модель стала лидером благодаря своей доступности и широкому представлению на рынке.

"Москвич" 2140, средняя стоимость которой составляет 413 долларов, а средний возраст – 39 лет. Также можно приобрести "Москвич" 412 с ценой 420 долларов и старше 37 лет. Другие модели "Москвич" также широко представлены в рейтинге, в частности, 2125 (425 долл., 36,5 г.) и 408 (495 долл., почти 52 г.). ).

ЗАЗ-966 продается по 499 долларов при среднем возрасте 43 года.

Другие популярные модели включают ИЖ-2125 (499 долл., 35,4 г.) и ВАЗ-2101 "Жигули" (550 долл., 42,3 г.). В целом большинство автомобилей в списке имеют возраст более 30 лет, что свидетельствует об их надежности и продолжительности эксплуатации.

Интересно, что самой старшей моделью в рейтинге является "Москвич" 402 с возрастом 60,4 года, а самой молодой - "Таврия" 1140, средний возраст которой составляет 25,5 лет.

Автомобили известных иностранных марок тоже продаются по цене примерно в 500 долларов. Например, Ford Escort 1996 можно купить за 18 378 грн ($450). Mazda 626 1985 года II поколение продается за 20 42 грн ($500). Toyota Sprinter 1987 VI поколения стоит 18392 грн ($450).

Какую машину можно купить за 500 долларов. Источник: Скриншот с auto.ria.com

Таким образом, украинский вторичный рынок автомобилей предлагает широкий выбор доступных моделей для ищущих бюджетное транспортное средство. Несмотря на их возраст, многие автомобили остаются популярными среди украинцев благодаря своей цене и надежности.

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