Швидкий рецепт хачапурі
Цей рецепт дозволить вам швидко приготувати хачапурі, не витрачаючи багато часу, але зберігаючи традиційний смак.
Ідеальний варіант для сніданку чи перекусу.
Для тіста:
• Кефір — 250 мл;
• Сіль — 1 ч.л;
• Олія — 2 ст.л;
• Яйце — 1 шт;
• Борошно — 350 г;
• Розпушувач — 1 ч.л.
Для начинки:
• Сир — 300 г;
• Яйце — 1 шт;
Спосіб приготування:
1. Змішати всі інгредієнти для тіста і замісити.
2. Сир натерти, додати яйце, перемішати.
3. Тісто розкачати, покласти начинку, загорнути. Зайве тісто прибрати.
4. Смажити на сухій сковороді до золотистого кольору з обох боків.
Зберігайте, і нехай аромат свіжоспечених хачапурі заполонить ваш дім.