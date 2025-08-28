Був розміром з авто: науковці розкрили цікаві факти про доісторичну черепаху (фото)

За часів динозаврів у морях існувала гігантська черепаха архелон, яка харчувалася великими молюсками і плавала поруч із плезіозаврами та мозазаврами. Архелон — найбільша морська черепаха, яка коли-небудь жила, досягаючи 4,6 метра від голови до хвоста та 4 метри від ласти до ласти, що більш ніж удвічі перевищує розмір сучасної шкірястої черепахи.

На відміну від сучасних видів, архелон не мав твердого панцира — його тіло було вкрито шкірою, що виконувала функцію захисту, а загнутий дзьоб допомагав у харчуванні. Цей вид з’явився в пізньому крейдовому періоді, приблизно 80–74 мільйони років тому, коли на суші домінували динозаври та їхні предки. Про це пише BBC Wildlife Magazine.

Архелон відомий лише за скам’янілостями з формації П’єр-Шейл, яка простягається від Канади до Нью-Мексико, де, ймовірно, мешкали ці черепахи. Вони співіснували з іншими гігантськими морськими рептиліями та величезними рибами-ксифактинами. Архелон вважався повільним хижаком, що обирав прибережні води, а товста броня на животі захищала його від нападів.

Точний раціон архелона невідомий, проте форма дзьоба та щелеп свідчить, що він міг розчавлювати жорсткопанцирних тварин, таких як амоніти, краби та інші ракоподібні, а також харчуватися м’якими організмами, наприклад медузами. Вимер архелон близько 74 мільйонів років тому через зниження температури океанів, що, ймовірно, унеможливило його адаптацію до холоднішого середовища.

