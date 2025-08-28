Был размером с авто: ученые раскрыли интересные факты о доисторической черепахе (фото)

Во времена динозавров в морях существовала гигантская черепаха архелон, питавшаяся большими моллюсками и плававшая рядом с плезиозаврами и мозазаврами. Архелон — самая большая морская черепаха, когда-либо жившая, достигая 4,6 метра от головы до хвоста и 4 метра от ласты до ласты, более чем вдвое превышающая размер современной кожистой черепахи.

В отличие от современных видов, у архелона не было твердого панциря — его тело было покрыто кожей, выполнявшей функцию защиты, а загнутый клюв помогал в питании. Этот вид появился в позднем меловом периоде, примерно 80-74 миллиона лет назад, когда на суше доминировали динозавры и их предки. Об этом пишет BBC Wildlife Magazine.

Архелон известен только по окаменелости из формации Пьер-Шейл, простирающейся от Канады до Нью-Мексико, где, вероятно, обитали эти черепахи. Они сосуществовали с другими гигантскими морскими рептилиями и огромными рыбами-ксифактинами. Архелон считался медленным хищником, выбиравшим прибрежные воды, а толстая броня на животе защищала его от приступов.

Точный рацион архелона неизвестен, однако форма клюва и челюстей свидетельствует, что он мог раздавливать жестокопанцирных животных, таких как аммониты, крабы и другие ракообразные, а также питаться мягкими организмами, например медузами. Вымер архелон около 74 миллионов лет назад из-за снижения температуры океанов, что, вероятно, сделало невозможным его адаптацию к более холодной среде.

