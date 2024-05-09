Буде вчетверо більше ягід: як легко збільшити врожайність полуниці без хімії

Полуниця є цінним джерело поживних речовин, які необхідні для нашого здоров'я. Вона багата на вітаміни та мінерали, має антиоксидантні властивості. Її вживання може допомогти знизити ризик серцево-судинних захворювань завдяки вмісту калію, клітковини та антиоксидантів.

Якщо мрієте про багатий врожай цих чудових ягід, потрібно правильно доглядати за кущиками цих ягід та періодично підживлювати їх.

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Таємниця пишного росту та смачних ягід полягає у використанні природного добрива – банана. Під час посадки, просто положіть шматочок банана поруч із кущиком полуниці. Він поступово виділятиме поживні речовини, стимулюючи зростання рослини та плодоношення.

Шкірки від бананів можна подрібнити та підкопувати під кущики полуниці, аби вона краще плодила.

Ще один метод покращити врожай полуниці – це мульчування. Мульча допомагає утримувати вологу в ґрунті, запобігаючи пересиханню. Це особливо важливо для полуниці, яка потребує достатньої кількості вологи для формування соковитих ягід.

Також мульча допомагає зберігати оптимальну температуру ґрунту, запобігаючи перегріванню влітку та переохолодженню взимку. Це стимулює ріст та розвиток рослин. Мульча також допомагає запобігти росту бур'янів, що конкурують з полуницею за вологу, живлення та простір.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, як правильно висаджувати полуницю.

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