Будет в четыре раза больше ягод: как легко увеличить урожайность клубники без химии

Клубника является ценным источником питательных веществ, которые необходимы для нашего здоровья. Она богата витаминами и минералами, обладает антиоксидантными свойствами. Ее употребление может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний благодаря содержанию калия, клетчатки и антиоксидантов.

Если мечтаете о богатом урожае этих замечательных ягод, нужно правильно ухаживать за кустики этих ягод и периодически подкармливать их.

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Тайна пышного роста и вкусных ягод заключается в использовании природного удобрения – банана. Во время посадки, просто положите кусочек банана рядом с кустом клубники. Он будет постепенно выделять питательные вещества, стимулируя рост растения и плодоношение.

Кожи от бананов можно измельчить и подкапывать под кустики клубники, чтобы она лучше плодила.

Еще один метод улучшить урожай клубники – это мульчирование. Мульча помогает удерживать влагу в почве, предотвращая пересыхание. Это особенно важно для клубники, нуждающейся в достаточном количестве влаги для формирования сочных ягод.

Также мульча помогает сохранять оптимальную температуру почвы, предотвращая перегревание летом и переохлаждение зимой. Это стимулирует рост и развитие растений. Мульча также помогает предотвратить рост сорняков, конкурирующих с клубникой за влагу, питание и пространство.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, как правильно высаживать клубнику.

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