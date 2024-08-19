Британію атакують гігантські павуки розміром зі щура (фото)

Найбільший вид павуків, який може сягати розмірів щура та полює на рибу, знову з'явився у Британії.

Болотні павуки-плотники, які були на межі зникнення у 2010 році через руйнування людьми їхнього природного середовища існування, тепер демонструють стабільне зростання популяції завдяки недавнім природоохоронним заходам.

Про це пише Independent.

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Згідно з даними RSBP, павуків очікує найкращий рік за всю історію. Останні дослідження, проведені благодійною організацією з охорони природи, виявили, що загальна кількість самок павуків у 12 локаціях лише в Норфолку та Саффолку сягає 3750 особин.

Ці павуки здатні створювати павутиння діаметром до 25 см, а розмір самого павука може бути розміром з людську долоню.

Раніше ми розповідали, що на Мадагаскарі знайшли гігантську істоту, яку вважали вимерлою 120 років тому.

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