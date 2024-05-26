Велика дупця та короткі лапи: ця тварина може перегнати спринтера та какає кубиками

Вомбати – це австралійські сумчасті тварини, які, на перший погляд, здаються незграбними та неповороткими. Однак вони мають певні особливості, що вирізняє їх з-поміж інших тварин.

Як виявилося, зовнішність вомбата оманлива. Короткі лапи та потужна задня частина тіла тварини більше нагадують борця або важкоатлета. Проте, вомбати здатні розвивати вражаючу швидкість, пише IFLScience.

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Вомбат. Джерело: Steve Burcham/pexels.com Вомбат. Джерело: Steve Burcham/pexels.com

За даними науковців, що досліджували вомбатів, тварина здатна на швидкість 40 км/год. Тобто вомбат здатен пробігти 100 метрів за 9 секунд. Але оскільки тварина маловитривала, то такий тривалий відрізок шляху вона може не подолати. Максимальна відстань, на яку здатні пробігти вомбати – приблизно 50 метрів.

Ще один цікавий факт про вомбатів – їхні випорожнення мають форму куба. Раніше вважалося, що кубоподібна форма фекалій вомбатів пов'язана з особливою будовою їхнього ануса. Однак дослідження показали, що анус у них, як і у багатьох інших сумчастих, має кругову форму.

Таємницю цього унікального явища розкрили вчені з Технологічного інституту Джорджії. Керівниця дослідження Патріція Янг з'ясувала, що кубоподібні фекалії вомбатів утворюються завдяки особливостям будови їхнього кишківника.

Дослідники вивчали травну систему вомбатів, які загинули після зіткнення з автомобілями. Вони з'ясували, що в кінці кишечника кал переходить з рідкого стану у твердий і спресовується у невеликі кубики.

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