Большая попка и короткие лапы: это животное может перегнать спринтера и какает кубиками

Вомбат – это австралийские сумчатые животные, которые, на первый взгляд, кажутся неуклюжими и неповоротливыми. Однако они имеют определенные особенности, что отличает их от других животных.

Как оказалось, внешность вомбата обманчива. Короткие лапы и мощная задняя часть тела животного больше напоминают борца или тяжеловеса. Тем не менее вомбаты способны развивать впечатляющую скорость, пишет IFLScience.

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Вомбат. Источник: Steve Burcham/pexels.com

По данным ученых, исследовавших вомбатов, животное способно на скорость 40 км/ч. То есть вомбат способен пробежать 100 метров в 9 секунд. Но поскольку животное невыносливое, то столь длительный отрезок пути оно может не преодолеть. Максимальное расстояние, на которое способны пробежать вомбат – примерно 50 метров.

Еще один интересный факт о вомбатах – их стула имеют форму куба. Ранее считалось, что кубовидная форма фекалий вомбатов связана с особым строением их ануса. Однако исследования показали, что анус у них, как и у многих других сумчатых, имеет круговую форму.

Тайну этого уникального явления раскрыли учёные из Технологического института Джорджии. Руководитель исследования Патриция Янг выяснила, что кубовидные фекалии вомбатов образуются благодаря особенностям строения их кишечника.

Исследователи изучали пищеварительную систему вомбатов, погибших после столкновения с автомобилями. Они выяснили, что в конце кишечника кал переходит из жидкого состояния в твердое и спрессовывается в небольшие кубики.

Напомним, ученые обнаружили крайне редкую змею-волка Гамми в Тибете.

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