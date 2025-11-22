Археологи виявили у Туреччині древню гавань та кораблі віком 4000 років (фото)

Поблизу Фетхіє в Туреччині археологам вдалося знайти давню гавань і кілька кораблів, що затонули в різні епохи — від бронзового віку до часів Османської імперії. Дослідники зафіксували залишки, яким майже чотири тисячі років, і таким чином отримали одну з найповніших хронологічних карт морської діяльності у східній частині Середземного моря.

Експедиція під керівництвом доцента Хакана Оніза з університету Акденіз застосовувала високоточний сонар, роботизовані системи та цільові занурення з наукового судна UPL, що дозволило детально дослідити глибоководні ділянки. Про це пише Arkeonews.

За словами Оніза, цього року команда виявила десять нових кораблів — шість біля Анталії та чотири біля Фетхіє. Загалом у турецьких водах нині зафіксовано 421 затонулий корабель.

Однією з головних знахідок стала невідома раніше гавань, яка, судячи з усього, функціонувала з IV століття до н. е. і аж до пізнього османського періоду. Уламки якорів на морському дні вказують, що це місце протягом століть використовували як безпечну стоянку торгові судна, які рухалися між Єгиптом, Левантом та південною Анатолією. Природний рельєф захищав кораблі від західних вітрів, піщане дно утримувало якорі, а близькість джерел прісної води робила стоянку надзвичайно зручною для мореплавців.

Аналіз якорів з різних епох показує, що моряки регулярно поверталися до цієї точки, покладаючись на знайомі прибережні орієнтири в той час, коли плавання у відкритому морі залишалося складним і небезпечним. У цьому районі знайшли також три затонулі кораблі, які, ймовірно, стали жертвами раптових східних штормів. За словами Оніза, в таких ситуаціях екіпажі нерідко змушені були кидати якір, перерізати канат і тікати, аби врятуватися.

Збережені вантажі, амфори та конструктивні елементи цих суден допомагають відтворити торгові маршрути минулого та зрозуміти, як формувалися економічні зв’язки у Середземномор’ї. Нові відкриття стають важливим доповненням до стрімко зростаючого каталогу підводної спадщини Туреччини й демонструють, наскільки значною була роль цього регіону в міжнародній торгівлі протягом тисячоліть.

Виявлена гавань не лише розширює уявлення про давню навігацію, а й дозволяє краще зрозуміти, як моряки різних епох пристосовувалися до мінливих погодних умов, небезпек узбережжя та потреби у безпечних портах під час тривалих подорожей.

