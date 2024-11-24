Археологи виявили в Англії древню братську могилу: одне з найтонших масових поховань

У саду Лестерського собору в Англії археологи виявили унікальне масове поховання, де покоїться 123 особи. Дослідження показало, що це поховання відбулося приблизно за 150 років до "Чорної смерті".

Команда під керівництвом Метью Морріса виявила, що тіла були поховані у три швидкі етапи. Це свідчить про термінову реакцію на масштабну подію, що призвела до значних людських втрат. Про це пише Heritage Daily.

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Радіовуглецевий аналіз та історичні хроніки вказують на можливі причини: епідемія або сильний голод у період між X та XII століттями. Зразки останків передані до Інституту Френсіса Кріка для подальшого вивчення.

Цікаво, що при похованні дотримувалися організованих громадянських звичаїв - про це свідчить відсутність залишків одягу та акуратність поховання.

Ця знахідка додає нові штрихи до розуміння середньовічної історії Лестера та підтверджує багату археологічну спадщину собору.

Нагадаємо, археологи знайшли в Іспанії площу епохи Древнього Риму.

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