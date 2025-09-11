Археологи виявили в Албанії римську гробницю 3 століття н.е.: чим цікава (фото)

В Албанії археологи натрапили на унікальну знахідку — римську похоронну камеру, що датується III–IV століттями нашої ери. Це перше відкриття такого масштабу в країні, яка колись була частиною Римської імперії.

До розкопок привели підказки місцевих жителів: вони звернули увагу на дивні камені на плато неподалік кордону з Північною Македонією. Фахівці Інституту археології почали дослідження на початку серпня й знайшли підземну споруду з масивними вапняковими плитами, вкритими написами грецькими літерами. Про це пише The Independent.

Гробниця розміром 9 на 6 метрів, на думку археологів, належала заможній людині. Це підтверджують як її масштаб, що перевищує інші поховання регіону, так і знахідки всередині: шматок тканини, вишитої золотими нитками, скляні пластини та ножі. Лідер експедиції Еріксон Ніколлі зазначив, що напис вказує на ім’я похованого — Джелліано, характерне для римської епохи. Другий напис свідчить про посвяту гробниці богу Юпітеру.

Цікаво, що поховання неодноразово піддавалось пограбуванням: спершу ще в давнину, а згодом — під час втручання важкої техніки, яка пошкодила кам’яний дах. Водночас збереглися різьблені елементи на білому камені, які команда археологів ретельно розчистила пензлями.

Місцева влада вже планує зробити зі знахідки туристичний об’єкт, і новина викликала чималий інтерес серед мешканців регіону. Попереду у науковців ще багато роботи — потрібно розшифрувати додаткові написи на каменях, знайдених поруч, які ймовірно належали іншому пам’ятнику, нині схованому серед полів і кар’єру.

