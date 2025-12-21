Археологи знайшли в Єрусалимі артефакти часів Другого храму (фото)

Поблизу Єрусалиму археологи виявили нові свідчення того, що життя єврейських громад у часи Другого Храму було впорядкованим, стабільним і тісно пов’язаним із природним середовищем навколо міста. Під час розкопок на пагорбі Набі Самуїл спеціалісти підрозділу KAMAT Archaeology виявили унікальні предмети побуту хасмонейського періоду.

Серед знахідок — рідкісна глиняна масляна лампа та стилус для письма. Про це пише Arkeonews.

Глиняна лампа, що використовувалася разом із гнітом і рослинною олією, слугувала основним джерелом світла після заходу сонця. Подібні вироби були звичними в оселях того часу й дозволяли людям займатися хатніми справами, читати або спілкуватися у вечірні години.

Не менш показовою знахідкою став стилус — простий, але практичний інструмент для письма. Його присутність свідчить про поширення грамотності та ведення записів, пов’язаних з управлінням, навчанням чи торгівлею. Це вказує на те, що мешканці регіону були частиною розвинених соціальних і адміністративних структур, а не ізольованих самодостатніх спільнот.

Хасмонейський період, який охоплює приблизно 140–37 роки до нашої ери, збігся з відновленням єврейської державності та релігійної автономії в Єрусалимі. Пагорб Набі Самуїл мав стратегічне значення завдяки висоті близько 885 метрів над рівнем моря, що дозволяло контролювати ключові підступи до міста.

Археологічні шари цього місця свідчать про безперервне заселення протягом різних епох — від ізраїльського та перського періодів до часів Хасмонеїв, а згодом хрестоносців і Османської імперії. Така спадковість пояснює важливу роль пагорба в історії регіону.

Виявлені предмети не лише підтверджують тривалу присутність єврейського населення поблизу Єрусалима в епоху Другого Храму, а й надають матеріальні докази, що доповнюють писемні джерела. Зосереджуючись на повсякденних речах, а не лише на масштабних спорудах, дослідники змогли глибше зрозуміти, як побут, освіта та традиції підтримували життя громад упродовж багатьох поколінь.

