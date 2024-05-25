Актуальна проблема: як вивести плями від полуниці з одягу

Сезон полуниці у розпалі, а значить, настав час насолоджуватися смаком цих чудових ягід. Проте, окрім задоволення, полуниця може принести й неприємні сюрпризи - плями на одязі, які буває важко вивести.

Не хвилюйтеся, адже є кілька дієвих методів, які допоможуть вам врятувати улюблену річ. Про це пише Novyny.live.

Пам'ятайте:

Ні в якому разі не тріть пляму! Це лише розмаже бруд по тканині і ускладнить його видалення.

Це лише розмаже бруд по тканині і ускладнить його видалення. Дійте негайно! Чим свіжіша пляма, тим легше її вивести.

Ось кілька засобів, які допоможуть вам позбутися плям від полуниці:

Гліцерин:

Цей метод підходить для кольорового одягу. Нанесіть 40 г гліцерину на забруднену ділянку і залиште на 2 години. Потім виперіть річ у теплій воді.

Сіль:

Цей метод підходить для делікатних тканин. Зробіть кашоподібну пасту з солі та води. Нанесіть пасту на пляму і залиште на деякий час. Потім промийте сліди від солі мильним розчином. Виперіть одяг у теплій воді.

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Оцет та сода:

Змішайте столовий 9% оцет з харчовою содою до утворення рідкої кашки. Нанесіть суміш на пляму і залиште на 30 хвилин.Змийте залишки суміші та прополощіть тканину прохолодною водою.

Лимонна кислота:

Розчиніть 1 чайну ложку лимонної кислоти в 1 склянці води. Замочіть забруднену ділянку в розчині на 20 хвилин. За потреби повторіть замочування.

Перекис водню:

Змішайте 1 чайну ложку перекису водню з 100 мл води. Нанесіть розчин на пляму і залиште на 5 хвилин. Ретельно змийте водою.

Нагадаємо, ми вже писали, як видалити жирні плями з одягу.

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