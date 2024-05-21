5 ризикованих дій, яких слід уникати на кухні

Що не треба робити на кухні

Кухня відіграє важливу роль як один із важливих просторів у квартирі. Окрім приготування їжі, кухня часто слугує місцем, де члени сім'ї збираються разом за сніданком, обідом чи вечерею. UAportal дізнався, що певні дії, які здійснюються на кухні, вважаються потенційно небезпечними, згідно із забобонами та повір'ями.

Сидіння на столі

До обіднього столу предки завжди ставилися з повагою. Сидіти на ньому вважалося неповагою до інших та їжі, яку споживають. Відповідно, така поведінка прирівнювалася до можливості накликати на себе нещастя.

Биття посуду

Хоча випадкове розбиття тарілки може сприйматися як таке, що приносить удачу, навмисне розбивати посуд не варто. Згідно з повір'ями, навмисний вчинок може накликати фінансові труднощі та бідність.

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Їсти стоячи

Прийнято смакувати їжу, сидячи за обіднім столом. Вважається, що якщо їсти стоячи, то це може призвести до серйозних проблем, включаючи фінансові невдачі.

Будьте обережні, коли ріжете їжу

Серед різноманітних потенційних кухонних небезпек слід уникати розрізання їжі, тримаючи її в руках. Це не тільки створює ризик поранитися, але й відповідає забобонам, згідно з якими нарізка ковбаси або овочів "у повітрі" може привернути неприємності в сім'ї.

Не користуйтеся чужими горнятками

Кожен член сім'ї повинен мати власну склянку для води або інших напоїв. Нехтування цим правилом і використання чужого горнятка, згідно з повір'ями, може призвести до негативних енергетичних наслідків у житті людини.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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