5 рискованных действий, которых следует избегать на кухне

Кухня играет немаловажную роль как одно из важных пространств в квартире. Помимо приготовления пищи кухня часто служит местом, где члены семьи собираются вместе за завтраком, обедом или ужином. UAportal узнал, что определенные действия, совершаемые на кухне, считаются потенциально опасными согласно предрассудкам и поверьям.

Сидения на столе

К обеденному столу предки всегда относились с уважением. Сидеть на нем считалось неуважением к другим и потребляемой пище. Соответственно, такое поведение приравнивалось к возможности навлечь на себя несчастье.

Биение посуды

Хотя случайное разбиение тарелки может восприниматься как приносящее удачу, умышленно разбивать посуду не стоит. Согласно поверьям, преднамеренный поступок может навлечь финансовые трудности и бедность.

Читайте также: Назовите вечные страдания: кому нельзя мыть посуду в гостях

Есть стоя

Принято смаковать еду, сидя за обеденным столом. Считается, что если есть стоя, это может привести к серьезным проблемам, включая финансовые неудачи.

Будьте осторожны, когда режете еду

Среди разнообразных потенциальных кухонных опасностей следует избегать разрезания пищи, держа ее в руках. Это не только создает риск раниться, но и отвечает суевериям, согласно которым нарезка колбасы или овощей "в воздухе" может привлечь неприятности в семье.

Не пользуйтесь чужими чашками

Каждый член семьи должен иметь свой стакан для воды или других напитков. Пренебрежение этим правилом и использование чужой чашки, согласно поверьям, может привести к негативным энергетическим последствиям в жизни человека.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!