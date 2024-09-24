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Запечений сир з ароматними травами: це дуже смачно

Володимир ЯрославськийВолодимир Ярославський

Запечений сир з ароматними травами: це дуже смачно
Запечений сир з ароматними травами: це дуже смачно

Запечений Сир - це дуже смачно. А я ще й додав ароматні трави, спеції та хрусткий хліб.

Ніхто не встоїть від аромату, який буде вас тягнути поласувати одним шматочком!

Знадобиться:

1 багет та олія

3 шт сири  

100г вершкового масла

-половина пучка петрушки

-2 невеликих зубчики часнику

-1/4 частини салатної цибулі

-1ст. л. запашної оливкової олії

Заради смачних експериментів раджу додавати ще чорного перцю молотого, підкопченої меленої паприки, декілька крапель соусу ворчестер, та ложку тертого пармезану, якщо є вдома.

(замість солодкої цибулі можна брати зелену)

  • у вершкове масло додаю дрібно посічені зелень, часник та цибулю, сіль, оливкову олію та спеції! Перемішую добре.
  • на сирі роблю глибокі надрізи і зверху намазую щедро масляною намазкою.
  • кладу на пергамент і ставлю запікатись у пергаменті десь 12-15 хвилин, щоб сир добре розтанув!
  • хліб ріжу як на кростіні - трохи навскоси, товщиною 5мм, кроплю олією і також ставлю в духовку підрумʼянитись!

Подаю запечений сир одразу гарячим з шматочками хліба у навкруги, щоб можна було вмочувати у ароматну пахучу сирну масу і їсти з насолодою!

Смачного друзі!

Обіймаю.

Джерело:instagram.com

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