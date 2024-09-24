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Запечений сир з ароматними травами: це дуже смачно
Запечений Сир - це дуже смачно. А я ще й додав ароматні трави, спеції та хрусткий хліб.
Ніхто не встоїть від аромату, який буде вас тягнути поласувати одним шматочком!
Знадобиться:
1 багет та олія
3 шт сири
100г вершкового масла
-половина пучка петрушки
-2 невеликих зубчики часнику
-1/4 частини салатної цибулі
-1ст. л. запашної оливкової олії
Заради смачних експериментів раджу додавати ще чорного перцю молотого, підкопченої меленої паприки, декілька крапель соусу ворчестер, та ложку тертого пармезану, якщо є вдома.
(замість солодкої цибулі можна брати зелену)
- у вершкове масло додаю дрібно посічені зелень, часник та цибулю, сіль, оливкову олію та спеції! Перемішую добре.
- на сирі роблю глибокі надрізи і зверху намазую щедро масляною намазкою.
- кладу на пергамент і ставлю запікатись у пергаменті десь 12-15 хвилин, щоб сир добре розтанув!
- хліб ріжу як на кростіні - трохи навскоси, товщиною 5мм, кроплю олією і також ставлю в духовку підрумʼянитись!
Подаю запечений сир одразу гарячим з шматочками хліба у навкруги, щоб можна було вмочувати у ароматну пахучу сирну масу і їсти з насолодою!
Смачного друзі!
Обіймаю.