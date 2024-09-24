Запеченный сыр с ароматными травами: это очень вкусно
Запеченный Сыр – это очень вкусно. А я еще добавил ароматные травы, специи и хрустящий хлеб.
Никто не устоит от аромата, который будет вас тянуть полакомиться одним кусочком!
Понадобится:
1 багет и масло
3 шт сыра
100г сливочного масла
-половина пучка петрушки
-2 небольших зубчика чеснока.
-1/4 части салатного лука
-1ст. л. душистого оливкового масла
Ради вкусных экспериментов советую добавлять еще черный перец молотый, подкопченную молотую паприку, несколько капель соуса ворчестер, и ложку тертого пармезана, если есть дома.
(вместо сладкого лука можно брать зеленый)
- в сливочное масло добавляю мелко порубленную зелень, чеснок и лук, соль, оливковое масло и специи! Перемешиваю хорошо.
- на сыре делаю глубокие надрезы и сверху намазываю щедро масляной намазкой.
- кладу на пергамент и ставлю запекаться в пергаменте где-то 12-15 минут, чтобы творог хорошо растаял!
- хлеб режу как на кростене - немного наискосок, толщиной 5мм, каплю маслом и также ставлю в духовку подрумяниться!
Подаю запеченный сыр сразу горячим с кусочками хлеба вокруг, чтобы можно было обмакивать в ароматную пахучую творожную массу и есть с наслаждением!
Приятного аппетита!
Обнимаю.