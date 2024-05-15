Запечена риба з овочами: найкорисніший спосіб приготування

Саме запікання є найбільш корисним способом приготування, не лише риби, а й м’яса чи овочів. Таким чином зберігаються всі корисні властивості їжі.

Інгредієнти:

• Вершкове масло — 30 г;

• Філе Тилапії — 1 шт;

• Сухий часник — 1 дрібка;

• Цибуля — 1 шт;

• Перець — 1 шт;

• Петрушка — 1 гілочка;

• Сіль — 1 дрібка;

• Морква — 1 шт;

• Кабачок — 1 шт.

Приготування:

1. Нарізаємо овочі, як на відео.

2. Натираємо фольгу вершковим маслом та викладаємо рибу.

3. Додаємо сухий часник, сіль і перець.

4. Викладаємо овочі на рибу, додаємо петрушку і вершкове масло.

5. Запікаємо, поки риба не буде готова.

Смачного.