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Запечена риба з овочами: найкорисніший спосіб приготування
Саме запікання є найбільш корисним способом приготування, не лише риби, а й м’яса чи овочів. Таким чином зберігаються всі корисні властивості їжі.
Інгредієнти:
• Вершкове масло — 30 г;
• Філе Тилапії — 1 шт;
• Сухий часник — 1 дрібка;
• Цибуля — 1 шт;
• Перець — 1 шт;
• Петрушка — 1 гілочка;
• Сіль — 1 дрібка;
• Морква — 1 шт;
• Кабачок — 1 шт.
Приготування:
1. Нарізаємо овочі, як на відео.
2. Натираємо фольгу вершковим маслом та викладаємо рибу.
3. Додаємо сухий часник, сіль і перець.
4. Викладаємо овочі на рибу, додаємо петрушку і вершкове масло.
5. Запікаємо, поки риба не буде готова.
Смачного.