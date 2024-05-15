Запеченная рыба с овощами: самый полезный способ приготовления

Само запекание является наиболее полезным способом приготовления не только рыбы, но и мяса или овощей. Таким образом, сохраняются все полезные свойства пищи.

Ингредиенты:

• Сливочное масло – 30 г;

• Филе Тилапии – 1 шт;

• Сухой чеснок – 1 щепотка;

• Лук – 1 шт;

• Перец – 1 шт;

• Петрушка – 1 веточка;

• Соль - 1 щепотка;

• Морковь – 1 шт;

• Кабачок – 1 шт.

Приготовление:

1. Нарезаем овощи как на видео.

2. Натираем фольгу сливочным маслом и выкладываем рыбу.

3. Добавляем сухой чеснок, соль и перец.

4. Выкладываем овощи на рыбу, добавляем петрушку и сливочное масло.

5. Запекаем, пока рыба не будет готова.

Приятного аппетита.