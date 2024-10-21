Чи замінює норма кроків за день потребу людини в фізичній активності?

Коротка відповідь, ні.

Довга: норма ходьби, це такий зручний спосіб хоч якось проконтролювати свою щоденну активність. Порахувати її. Чому? Бо сучасна людина занадто багато сидить, не рухається, через це виникає варикоз, болі в спині, серцеві проблеми, збоїть увесь організм. Нормою прийнято вважати такі собі 10 тис кроків, але тут і 7 буде "слава Богу".

Ідемо далі.

Організм людини для класного функціонування фізичного і ментального потребує активізації м’язів. Чи активізуються мязи в потрібній мірі під час ходи? Ну ні.

Подумаємо як жили люди 100-200-1000 років тому. Руху боло в десятки сотні разів більше. Щоб добути їжу треба було неаби як потрудитися. Так і влаштована природа людини. Наш організм функціонує добре, коли рухається.

Де можемо взяти напруження м’язів сьогодні?

Тяжка фізична праця, город, або робити вправи. Присідання, випади, віджимання, з вагою і без.

Тіло людини потребує розтяжки , гнучкості для якісного функціонування. Де беремо? На стретчінгу, йозі, пілатесі, ранкова сурія.

Організм людини потребує напруження м’язів ( бігти) при стресі( небезпеці) і якщо ми боїмося і сидимо в новинах - витряхування цього напруження через мязи не відбувається, напруження залишається всередині і потім у вигляді агресіі проявляється у зовнішній світ і як своє заблоковане тіло з болями, відчуттям колу між лопатками, головними болями через затиснуту шию. Чи ходьба вирішує усі питання - ні. Але вона прекрасна. Але сучасна людина потребує додаткової активності і що найпрекрасніше - в спортивних клубах, комьюніті є соціальна складова і спілкування, що просто "золото" для нервової системи.

Бігати, танцювати вдома під барабани, ходити в зал чи займатися онлайн- вибір є.