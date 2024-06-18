Навіщо людині потрібно залізо? Перш за все для дихання - залізо забезпечує активність переносника кисню, гемоглобіну. Нестача заліза веде до анемії, тобто зниження концентрації гемоглобіну в крові. Розвиваються нездужання, стомлюваність, розсіювання уваги, серцева недостатність.

Залізо надходить з харчуванням в "гемовій" та "негемовій"" формах:

перший варіант можна знайти в продуктах тваринного походження (яловичині, печінці, птиці, рибі).

"негемове" залізо можна отримати з рослинних продуктів - хліба, гречки, гарбуза, зелених овочів. Які кращі джерела заліза в рослинній приготованій їжі на сьогоднішній інфографіці!

Наш організм по-різному засвоює залізо: до 30% "тваринного" заліза, а з рослинних джерел – тільки 1-10%. З цієї причини вегетаріанці і вегани, особливо жінки і ті, хто дотримується суворих дієт, схильні до анемії. Їм потрібно це враховувати при складанні збалансованого харчування і при необхідності проконсультуватися з лікарем.

Цей мінерал обов’язково повинен надходити з їжею, оскільки не може синтезуватися в організмі. Добова потреба в залізі для чоловіків близько 10 мг, тоді як жіночому організму необхідно до 20 мг (баланс заліза піддається навантаженню внаслідок менструацій). Дефіцит заліза може розвиватися при надходженні в організм менше 1 мг / добу цього елемента. Воно особливо необхідне дітям в період зростання, вагітним жінкам і годувальницям, спортсменам, які в результаті потовиділення втрачають мінеральні речовини.

Навіщо людині потрібно залізо?

Ретельно стежте за раціоном: щоб він був різноманітним та багатим на залізо продуктами харчування, в тому числі з м’яса і риби.

Всім здорового та смачного харчування!