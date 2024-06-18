Зачем человеку нужно железо? Прежде всего для дыхания – железо обеспечивает активность переносчика кислорода, гемоглобина. Недостаток железа ведет к анемии, то есть снижению концентрации гемоглобина в крови. Развиваются недомогание, утомляемость, рассеяние внимания, сердечная недостаточность.

Железо поступает с питанием в "гемовой" и "негемовой" формах:

Первый вариант можно найти в продуктах животного происхождения (говядине, печени, птице, рыбе).

"негемовое" железо можно получить из растительных продуктов – хлеба, гречихи, тыквы, зеленых овощей. Какие лучшие источники железа в растительной приготовленной пище на сегодняшней инфографике!

Наш организм по-разному усваивает железо: до 30% "животного" железа, а из растительных источников – только 1-10%. По этой причине вегетарианцы и веганы, особенно женщины и придерживающиеся строгих диет, склонны к анемии. Им нужно это учитывать при составлении сбалансированного питания и при необходимости проконсультироваться с лечащим врачом.

Этот минерал обязательно должен поступать с едой, поскольку не может синтезироваться в организме. Суточная потребность в железе для мужчин около 10 мг, тогда как женскому организму необходимо до 20 мг (баланс железа подвергается нагрузке в результате менструаций). Дефицит железа может развиваться при поступлении в организм менее 1 мг/сутки этого элемента. Оно особенно необходимо детям в период роста, беременным женщинам и кормилицам, спортсменам, которые в результате потоотделения теряют минеральные вещества.

Зачем человеку нужно железо?

Тщательно следите за рационом: чтобы он был разнообразным и богатым железом продуктами питания, в том числе из мяса и рыбы.

Всем здорового и вкусного питания!