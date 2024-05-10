Випадок, разом і не тільки: як правильно ставити наголос, щоб не помилятись

Унікальність української мови полягає в такій її характеристиці, як рухомий наголос, що робить її одночасно чарівною та дещо складнішою. Відсутність конкретного правила для розміщення наголосу у словах змушує нас вивчати кожен окремий випадок.

Незважаючи на це, навіть мовці з великим досвідом іноді роблять помилки у наголошенні. Для полегшення розуміння цієї особливості, UAportal пропонує ознайомитися з трьома словами української мови, які найчастіше наголошуються неправильно.

Випадок

Не рідкість зустріти в усному мовленні варіант вимови слова як "випАдок", особливо це характерно для західноукраїнських областей, де така вимова є відгомоном польського впливу. Проте, стандарт української мови визначає правильний акцент як "вИпадок", згідно з лексикографічними джерелами.

Часу

Щодо слова "час" у називному відмінку, все зрозуміло: воно односкладове і наголос припадає на цей єдиний склад. Однак, коли мова заходить про відмінювання, ситуація ускладнюється. У формах однини наголос незмінно лягає на перший склад: чАсу, чАсом, чАсі. Утім, у формах множини акцент переміщується на останній склад: часИ, часІв, часАм, часАми, часАх. Водночас, у слові "тимчасОвий" наголос уже на третьому складі.

Разом

Слово "разом" часто стає причиною помилок, навіть на офіційних іспитах, як-от ЗНО. Тому варто добре запам’ятати: коректний наголос у цьому слові - на першому складі, тобто "рАзом".

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