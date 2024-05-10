Випадок, разом и не только: как правильно ставить ударение, чтобы не ошибаться

Уникальность украинского языка заключается в такой его характеристике, как подвижное ударение, что делает его одновременно волшебным и несколько сложнее. Отсутствие конкретного правила для размещения ударения в словах заставляет нас учить каждый частный случай.

Несмотря на это, даже говорящие с большим опытом иногда совершают ошибки в ударении. Для облегчения понимания этой особенности UAportal предлагает ознакомиться с тремя словами украинского языка, которые чаще всего отмечаются неправильно.

Випадок

Не редкость встретить в устной речи вариант произношения слова как "випАдок", особенно это характерно для западноукраинских областей, где такое произношение является отголоском польского влияния. Однако, стандарт украинского языка определяет правильный акцент как "вИпадок", согласно лексикографическим источникам.

Часу

Относительно слова "час" в именительном падеже, все понятно: оно односложное и ударение приходится на этот единый слог. Однако, когда речь заходит о спряжении, ситуация усложняется. В формах единственного ударение неизменно ложится на первый слог: чАсу, чАсом, чАсі. Впрочем, в формах множественного числа акцент перемещается на последний состав: часИ, часІв, часАм, часАми, часАх. В то же время, в слове "тимчасОвий" ударение уже на третьем слоге.

Разом

Слово "разом" часто становится причиной ошибок, даже на официальных экзаменах, таких как ВНО. Поэтому следует хорошо запомнить: корректное ударение в этом слове - на первом слоге, то есть "рАзом".

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