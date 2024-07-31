Мова тіла: як чоловіки висловлюють кохання та відданість через дотики до жінки

Часто чоловіки не хочуть говорити про свої почуття та емоції. Проте для кожної жінки важливо зрозуміти глибину любові, яку відчуває до неї її партнер.

Експерти в області психології стверджують, що можна оцінити силу емоційного зв’язку та інтенсивність почуттів через дотики та поцілунки. Подібні пестощі можуть вказати наскільки сильно чоловік любить свою партнерку. Команда UAportal спільно з ТСН розповідає, що означають дотики та поцілунки чоловіка в ту чи іншу частину жіночого тіла.

Волосся. Лагідне погладжування вашого волосся чоловіком є знаком його глибокої любові. Цей жест символізує його бажання бути завжди поруч і ніколи вас не покидати.

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Руки. Беручи вас за руки, чоловік присягається завжди бути поруч, плекати та цінувати вашу любов все життя. Це нерозривне поєднання, яке стоїть вище слів, свідчить про глибоку прихильність та взаємну прив’язаність між партнерами.

Шия. Ця частина тіла є дуже чутливою, тому поцілунки або дотики до неї вказують на сильний сексуальний потяг вашого чоловіка до вас. Якщо він цілує вашу шию, це означає, що партнер прагне фізичної та емоційної близькості з вами. Такий жест є символом вічної любові та вірності.

Чоло. Коли ваш партнер лагідно торкається вашого лоба, це знак того, що він бажає бути з вами все життя, піклуватись про вас і оберігати вас. Цей жест або легкий поцілунок є виразом його глибокої любові та емоційного зв’язку з вами.

Плечі. Коли ваш чоловік несвідомо кладе руку на ваші плечі, він дає зрозуміти, що буде вашим захисником і опорою. Такі жести підкреслюють не тільки фізичну наближеність, але й глибокий, нерозривний зв'язок, який між вами панує.

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