Ягоди збиратимете відрами: чим підживити вишню та черешню у травні

Застосування певного підживлення для вишневих та черешневих дерев у травневий період сприяє збільшенню урожаю. Виконавши цей важливий етап, згодом ви зможете зібрати повні відра соковитих плодів.

Для забезпечення оптимального розвитку вишні та черешні експерти радять використовувати органічні добрива, зокрема коров’ячий гній та деревну золу. Про це розповідає команда UAportal.

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Чим удобрити вишню та черешню у травні

Молоді дерева потребують наступного складу: на сім відер води додають одне відро коров’ячого гною та один кілограм деревної золи. Цю суміш слід залишити настоятися протягом одного тижня.

Для дорослих плодючих дерев пропорції трохи інші: на шість відер води потрібно одне відро коров’ячого гною та півтора кілограма золи.

Кожне дерево має отримати від двох до трьох літрів цієї поживної суміші. У випадку відсутності коров’яку, можна замінити його аммофоскою.

Для молодих дерев на кожен квадратний метр пристовбурового кола вносять 20 грамів аммофоски та 150 грамів золи. Для плодючих дерев - 230 грамів аммофоски та 200 грамів золи на квадратний метр.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому вишня цвіте, але дає мало ягід.

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