Ягоды будете собирать ведрами: чем подкормить вишню и черешню в мае

Применение определенной подкормки для вишневых и черешневых деревьев в майский период способствует увеличению урожая. Выполнив этот важный этап, впоследствии вы сможете собрать полные ведра сочных плодов.

Для обеспечения оптимального развития вишни и черешни эксперты советуют использовать органические удобрения, в частности коровяк и древесную золу. Об этом рассказывает команда UAportal.

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Чем удобрить вишню и черешню в мае

Молодые деревья нуждаются в следующем составе: на семь ведер воды добавляют одно ведро коровьего навоза и один килограмм древесной золы. Эту смесь следует оставить настояться в течение одной недели.

Для взрослых плодоносящих деревьев пропорции немного другие: на шесть ведер воды нужно одно ведро коровьего навоза и полтора килограмма золы.

Каждое дерево должно получить от двух до трех литров этой питательной смеси. В случае отсутствия коровяка, можно заменить его аммофоской.

Для молодых деревьев на каждый квадратный метр приствольного круга вносят 20 граммов аммофоски и 150 граммов золы. Для плодоносящих деревьев – 230 граммов аммофоски и 200 граммов золы на квадратный метр.

Напомним, ранее мы писали о том, почему вишня цветет, но дает мало ягод.

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