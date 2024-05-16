Високорейтингові детективні серіали, які тримають в напрузі до останнього

Весна у розпалі, а це значить, що настає час для нових захоплюючих історій! Якщо ви шукаєте щось, що змусить вас сидіти на краю дивана і гадати, що ж буде далі, то ця добірка детективних серіалів з високими рейтингами саме для вас.

Підбірку підготували на сайті kino.24tv.ua. Ці три детективні серіали з високими рейтингами гарантують вам незабутні враження та заряд емоцій. Вибирайте те, що вам до вподоби, і насолоджуйтесь захоплюючими історіями, які триматимуть вас у напрузі до самого фіналу.

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1. "Вулиця різника" (Рейтинг IMDb: 8.1)

Пориньте у жахливу атмосферу Лондона 1899 року, де після низки жахливих вбивств, скоєних Джеком Різником, місто охоплене страхом. Проходить п'ять місяців з моменту останнього злочину, але на вулицях Вайтчепелу знову знаходять тіло молодої дівчини зі слідами жорстокого порізу.

Інспектор Рейд та сержант Дрейк беруться за розслідування, запрошуючи на допомогу американського приватного детектива та хірурга за сумісництвом Гомера Джексона. Разом ця команда намагається розкрити злочин і зупинити нового Різника, який сіє паніку серед жителів Іст-Енду.

2. "Молодий Морс" (Рейтинг IMDb: 8.6)

Перенесіться до Оксфорда 1960-х та 1970-х років, де ви познайомитеся з юним Індевором Морсом (Шон Еванс) - майбутнім легендарним детективом.

Він кидає навчання в Оксфордському університеті, щоб розпочати кар'єру в поліції Каршалл-Ньютауна. Серіал показує перші кроки Морса на шляху до становлення блискучим детективом, його помилки, успіхи та становлення його знаменитої дедуктивної методики.

3. "Теорія брехні" (Рейтинг IMDb: 8.0)

Доктор Лайтман, подібно до доктора Хауса, володіє унікальною здатністю: він вірить, що всі брешуть. На його думку, йому достатньо лише декількох хвилин спілкування, щоб розпізнати брехню.

Міміка, жести, навіть необережні слова - все може видати людину. За словами Лайтмана, протягом 10-хвилинної розмови людина бреше в середньому 3 рази.

Разом зі своїми колегами доктор Лайтман використовує свої здібності, щоб розкрити злочини, допомогти невинним та покарати винних. До його агентства звертаються за допомогою урядові установи, Конгрес, навіть президент Казахстану.

Проте, чи може людина бути щасливою, знаючи, що оточена брехнею?

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