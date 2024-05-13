Всього ложка цієї олії на день може знизити ризик смерті від деменції

Нове дослідження науковців дає підстави вважати, що додавання лише ложки оливкової олії до вашого щоденного раціону може знизити ризик смерті від деменції.

Дослідники проаналізували дані учасників Nurses Health Study та Health Professionals Follow-up Study, які не мали серцево-судинних захворювань або раку на момент початку дослідження в 1990 році. Протягом наступних років 4751 з 92383 учасників померли від деменції. Висновки експертів опубліковані в JAMA Network Open.

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Ті, хто споживав понад 7 грамів оливкової олії на день (приблизно чайну ложку), мали на 28% менше шансів померти від деменції, порівняно з тими, хто вживав оливкову олію рідко або ніколи.

Чим може бути корисна оливкова олія?

Протизапальна та нейропротекторна дія: завдяки високому вмісту мононенасичених жирних кислот та інших сполук з антиоксидантними властивостями, таких як вітамін Е та поліфеноли.

Захист від амілоїдних бляшок: поліфеноли можуть допомогти запобігти утворенню амілоїдних бляшок, пов’язаних із хворобою Альцгеймера.

Дослідження було проведено на групі білих та освічених людей, тому результати можуть не бути репрезентативними для інших груп населення. Це спостережне дослідження, яке не може довести причинно-наслідковий зв'язок між оливковою олією та зниженням ризику деменції.

Додавання ложки оливкової олії до вашого щоденного раціону може бути простим і смачним способом знизити ризик розвитку деменції та інших хронічних захворювань.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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