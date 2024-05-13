Всего ложка этого масла в день может снизить риск смерти от деменции

Новое исследование ученых дает основания полагать, что добавление только ложки оливкового масла в ваш ежедневный рацион может снизить риск смерти от деменции.

Исследователи проанализировали данные участников Nurses Health Study и Health Professionals Follow-up Study, не имевших сердечно-сосудистых заболеваний или рака на момент начала исследования в 1990 году. В последующие годы 4751 из 92383 участников скончались от деменции. Выводы экспертов опубликованы в JAMA Network Open.

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Те, кто употреблял более 7 граммов оливкового масла в день (примерно чайную ложку), имели на 28% меньше шансов умереть от деменции по сравнению с теми, кто употреблял оливковое масло редко или никогда.

Чем может быть полезно оливковое масло?

Противовоспалительное и нейропротекторное действие: благодаря высокому содержанию мононенасыщенных жирных кислот и других антиоксидантных соединений, таких как витамин Е и полифенолы.

Защита от амилоидных бляшек: полифенолы могут помочь предотвратить образование амилоидных бляшек, связанных с болезнью Альцгеймера.

Исследование было проведено на группе белых и образованных людей, поэтому результаты могут быть не репрезентативными для других групп населения. Это наблюдение, которое не может доказать причинно-следственную связь между оливковым маслом и снижением риска деменции.

Добавление ложки оливкового масла в ваш ежедневный рацион может быть простым и вкусным способом снизить риск развития деменции и других хронических заболеваний.

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