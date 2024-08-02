ukr
русский
Блог
Лайфхаки

Види борошна та як вибрати якісне

Ліза ГлінськаЛіза Глінська

Види борошна та як вибрати якісне
Види борошна та як вибрати якісне

Без чого не може обійтись жодна випічка? Правильно – без борошна! Ми звикли пекти з пшеничного борошна вищого ґатунку, а борошно є різне. Але ми рідко її використовуємо, а то й зовсім не використовуємо - просто не знаємо, як і що з цього борошна готувати. Я розповім вам про види борошна, про те, яка корисна випічка може у вас вийти з різного борошна, а також як вибрати борошно і як його зберігати.

Далі текст мовою оригіналу

Пшеничная мука

Начнем, конечно же, с самой популярной — пшеничной муки. Из пшеничной муки готовит большинство хозяек — она содержит достаточно белка (клейковины), поэтому хорошо ведет себя при выпечке.

Пшеничную муку обычно делают из мягких сортов пшеницы, к ним иногда добавляют твердые — но не более 20%. Но есть и пшеничная мука исключительно из твердых сортов пшеницы — она называется семолина (Semolina). Ее используют для приготовления пасты и пиццы.

В зависимости от помола и содержания клейковины пшеничную муку делят на несколько сортов.

Высший сорт — самая белая, нежная и воздушная мука. Она подходит для выпечки коржей для торта, булочек, кексов, бисквита. Также муку высшего сорта часто используют как загуститель для соусов. Правда, пользы в такой муке мало - все полезности из нее убрали в процессе производства.

Мука первого сорта — немного крупнее, чем высший сорт. Так, как в этой муке содержится небольшое количество измельченных оболочек зерна, то цвет муки может быть от чисто-белого до белого с желтоватым или сероватым оттенком. Мука первого сорта прекрасно подходит для пирогов, оладий, булок и блинов.

Мука второго сорта — еще грубее и темнее, от светлого с желтоватым оттенком цвета до темно-серого и даже коричневого. В такой муке больше витаминов и минералов, но испечь из нее что-то воздушное довольно сложно. Поэтому к муке второго сорта добавляют муку более высокого сорта, или смешивают с ржаной мукой и получают таким образом интересную по вкусу и полезную выпечку.

Такая мука хороша для домашнего хлеба, пряников и печенья.

Цельнозерновая, или обойная, или грубого помола мука — это мука из цельных зерен пшеницы, которая содержит намного больше клетчатки и питательных веществ, чем белая мука.

В цельнозерновой муке мало клейковины, поэтому для выпечки хлеба ее часто смешивают с мукой другого сорта или другого злака.

Спельтовая мука (мука из полбы)

Это вид пшеничной муки из диких сортов пшеницы. Такая мука считается очень полезной — ее жиры легко усваиваются, а питательность такой муки выше, чем у обычной пшеничной муки.

Ржаная мука

Вторая по популярности — ржаная мука. Делают ржаную муку из ржи, а внешне она отличается от пшеничной по цвету — ржаная мука сероватая и с вкраплениями — мельчайших частиц оболочки зерна.

Клейковины в ржаной муке практически нет, поэтому ее чаще используют в смеси с пшеничной мукой. Из ржаной муки пекут хлеб, блинчики, оладьи, пироги, лепешки.

Что касается сорта, то различают сеяную, обойную, обдирную и особую ржаную муку.

Сеяная — самая нежная ржаная мука. Цвет ее – белый с кремовым или сероватым оттенком.

Особая— недосеянная мука, поэтому она занимает промежуточное положение между сеяной и обдирной.

Обдирная — содержит немного зерновых оболочек, цвет такой муки — серовато-белый или серовато-кремовый.

Обойная — это как пшеничная цельнозерновая. Это мука серого цвета с включениями более темных оболочек.

Гречневая мука

Мука из гречневой крупы. Это мука темно-бежевого цвета, и у нее характерный гречневый вкус. Например, блинчики из гречневой муки с молоком очень напоминают гречневую кашу с молоком.

Гречневая мука - это мука без глютена, поэтому в чистом виде для выпечки гречневая мука не подходит — только в дуэте с глютеновой мукой.

Обычно гречневую муку можно найти в магазине, а если нет — то взять гречневую крупу, промыть, обсушить ее и смолоть в кофемолке.

Кроме блинов и оладьев, в гречневой муке можно панировать котлеты, добавлять ее в запеканки. На гречневой муке готовят каши малышам.

Овсяная мука

Да, это та самая мука, из которой делают овсяное печенье и овсяный кисель. Овсяную муку также нужно использовать вместе с мукой, содержащей клейковину.

Овсяную муку также можно сделать самостоятельно — смолоть овсяные хлопья.

Кукурузная мука

Из кукурузной муки получается вкусная мамалыга, банош, полента, кукурузные лепешки. Кукурузная мука схожа по своим свойствам с пшеничной, поэтому ее можно использовать в чистом виде.

У кукурузной муки свой интересный вкус, хотя сейчас диетологи советуют относится к ней с осторожностью: кукурузу выращивают с использованием ГМО-технологий.

Льняная мука

У льяной муки интересный ореховый вкус и отличные связующие качества. Поэтому из нее не только пекут хлебцы, но и добавляют в фарш, супы, омлеты, запеканки, а также используют как панировку.

Рисовая мука

Рисовую муку изготовляют из молотого риса. При производстве такой муки может использоваться как белый (пропаренный), так и неочищенный (коричневый) рис.

Это тоже мука без глютена, которую рекомендуют аллергикам. Рисовая мука широко применяется при изготовлении детского питания.

Из рисовой муки получаются хрустящий хлеб, лапша, блинчики, пироги и торты. Единственный минус такой муки — она довольно таки недешевая.

Миндальная мука

Миндальная мука — тоже дорогая, но считается одной из самых полезных. Из миндальной муки получается отличная выпечка, а калорий онасодержит мало. Ну и без миндальной муки у вас не получатся пирожные макарон!

Ячменная мука

В ячменной муке практически нет клейковины, поэтому эта мука считается диетическим продуктом.

При выпечке ячменную муку чаще всего добавляют к пшеничной, из ячменной муки пекут блины и печенье.

Как выбрать качественную муку

Берите муку, упакованную только в бумажные пакеты. Никогда не покупайте муку, упакованную в полиэтилен — такая мука не "дышит" и приобретает затхлый запах, а внутри пакета начинаются процессы самосогревания муки.

Мука в бумажных пакетах должна быть плотно запечатана — в прорванной упаковке взаимодействует с воздухом и в ней могу завестись жучки.

Обращайте внимание на срок хранения муки — мука, которая долго хранилась, слеживается, теряет сыпучесть, в ней развиваются микроорганизмы.

Смотрите на цвет муки и ее однородность. Цвет у муки, как я уже говорила, не обязательно всегда белый: некоторые сорта муки изготавливают из зерна с оболочками, так что они получаются более темными. Также цвет зависит и от степени измельчения зерен: мука крупного помола темнее. Но в муке не должно быть комков, черных точек (частиц сорняков), жучков и личинок.

На вкус мука не должна быть кислой, сладкой, горькой, иметь привкус затхлости и плесени.

Как хранить муку

Муку нужно хранить в сухом и прохладном месте. Срок хранения любой муки — не более 6 месяцев. В жаркую погоду муку лучше держать в холодильнике.

  • Храните муку в закрытых банках или контейнерах, в идеале - в стекле. Если мука будет хранится на открытом воздухе, то в ней происходит окисление масел, и в результате она становится прогорклой. Также закрыта емкость убережет муку от поглощения влаги и посторонних запахов.
  • Цельнозерновую муку нужно хранить исключительно в холодильнике, так как при комнатной температуре натуральные масла в этой муке быстро делают ее прогорклой.
  • Если муку заморозить на 48 часов, вы гарантировано избавитесь от насекомых или их личинок, если они были в муке.
  • Муку можно хранить в морозилке — для этого ее нужно хорошо упаковать в герметичные влагонепроницаемые контейнеры. Таким образом мука может храниться в течение нескольких лет.

Джерело:glinskaya.com.ua

БлогиКулінарні лайфхакиЛайфхаки