В Україні не вимикатимуть світло в деяких областях: в 'Укренерго' розповіли деталі

В Україні в деяких областях припинять вимикати світло. Зокрема, це станеться на прифронтових територіях.

Про це повідомив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв’ю виданню Hromadske. За його словами, конкретні райони будуть визначені вже найближчими днями.

"Кабінет міністрів працює над можливістю зміни методики застосування відключень для частини прифронтових територій, де й так важка гуманітарна ситуація та є реальна загроза життю через обстріли", – сказав Володимир Кудрицький.

Він наголосив, що буде визначена зона, яка є близькою до лінії фронту. В результаті там не застосовуватимуться відключення світла.

Читайте також: Чи можливий блекаут в Україні: чому Росія б'є по енергетиці і причому тут удари по НПЗ РФ

"Очікуємо, що найближчими днями будуть визначені конкретні райони, які вже не відключатимуть", – додав він.

Кудрицький додав, що наразі кожному обленерго призначають певну кількість черг для відключень електроенергії. В результаті ці черги розподіляються по всій Україні в такий спосіб, аби забезпечити рівномірніший розподіл тягаря відключень між регіонами.

"Наприклад, у певний час у всіх областях одночасно вводиться одна і та сама черга відключень. І, звичайно, ці черги між собою постійно змінюють. Це дозволяє зменшити нерівномірність і забезпечити більш справедливий розподіл обсягів відключень у країн", – пояснив він.

Нагадаємо, раніше у Міненерго пояснили зростання тарифів на світло.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!