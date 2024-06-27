В Украине не будут выключать свет в некоторых областях: в 'Укрэнерго' рассказали детали

В Украине в некоторых областях перестанут выключать свет. В частности, это произойдет на прифронтовых территориях. Об этом сообщил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью изданию Hromadske. По его словам, конкретные районы будут определены уже в ближайшие дни.

"Кабинет министров работает над возможностью изменения методики применения отключений для части прифронтовых территорий, где и так тяжелая гуманитарная ситуация и есть реальная угроза жизни из-за обстрелов", – сказал Владимир Кудрицкий.

Он подчеркнул, что будет определена зона, которая близка к линии фронта. В результате там не будут применяться отключения света.

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"Ожидаем, что в ближайшие дни будут определены конкретные районы, которые уже не будут отключены", – добавил он.

Кудрицкий добавил, что пока каждому облэнерго назначают определенное количество очередей для отключений электроэнергии. В результате эти очереди распределяются по всей Украине таким образом, чтобы обеспечить более равномерное распределение бремени отключений между регионами.

"Например, в определенное время во всех областях одновременно вводится одна и та же очередь отключений. И, конечно, эти очереди между собой постоянно меняют. Это позволяет снизить неравномерность и обеспечить более справедливое распределение объемов отключений у стран", - пояснил он.

Напомним, ранее в Минэнерго объяснили рост тарифов на свет.

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