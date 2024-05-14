У який колір пофарбувати стіни у вітальні: як визначитися

UAportal зібрав найважливіші поради щодо вибору ідеального кольору для вашої вітальні. Зробіть свій простір стильнішим.

Враховуйте природне освітлення

Якщо в кімнаті багато природного світла, ви можете обрати ширшу палітру кольорів, включаючи як світлі, так і темні тони. Однак, якщо в приміщенні бракує природного світла, краще зупинити свій вибір на світлих відтінках, щоб уникнути відчуття похмурого і тісного простору.

Подумайте про призначення кімнати

Ще одним важливим фактором при виборі кольору для вітальні є врахування призначення кімнати та атмосфери, яку ви хочете створити. Якщо ви хочете заспокійливе та розслаблююче середовище, можна розглянути прохолодні тони, такі як синій та зелений, для живої та енергійної атмосфери – червоний і помаранчевий.

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Враховуйте декор

Врахування кольору меблів, штор та інших аксесуарів має вирішальне значення. Якщо меблі переважно нейтральні, то з кольором стін можна сміливо експериментувати. Однак, якщо в кімнаті є яскраві меблі, вибір більш стриманого кольору стін може допомогти збалансувати загальний вигляд.

Тестові зразки при різному освітленні

Коли вибір кольорів для вітальні звужено, важливо протестувати зразки фарби в різних умовах освітлення. Кольори можуть виглядати по-різному залежно від часу доби та якості світла.

Порадьтеся з професіоналом

Тим, хто ще не визначився з кольором, який найкраще підійде для вітальні, варто проконсультуватися з професійним дизайнером інтер'єру.

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