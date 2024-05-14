В какой цвет покрасить стены в гостиной: как определиться

UAportal собрал важнейшие советы по выбору идеального цвета для вашей гостиной. Сделайте свое пространство более стильным.

Учитывайте естественное освещение

Если в комнате много естественного света, вы можете выбрать более широкую цветовую палитру, включая как светлые, так и темные тона. Однако, если в помещении не хватает естественного света, лучше остановить свой выбор на светлых оттенках во избежание ощущения мрачного и тесного пространства.

Подумайте о назначении комнаты

Еще одним важным фактором при выборе цвета гостиной является учет назначения комнаты и атмосферы, которую вы хотите создать. Если вы хотите успокаивающую и расслабляющую среду, можно рассмотреть прохладные тона, такие как синий и зеленый, для живой и энергичной атмосферы – красный и оранжевый.

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Учитывайте декор

Учет цвета мебели, штор и других аксессуаров имеет решающее значение. Если мебель преимущественно нейтральна, то с цветом стен можно смело экспериментировать. Однако если в комнате есть яркая мебель, выбор более сдержанного цвета стен может помочь сбалансировать общий вид.

Тестовые образцы при разном освещении

Когда выбор цветов для гостиной сужен, важно протестировать образцы краски в разных условиях освещения. Цвета могут смотреться по-разному в зависимости от времени суток и качества света.

Посоветуйтесь с профессионалом

Тем, кто еще не определился с цветом, который лучше всего подойдет для гостиной, стоит проконсультироваться с профессиональным дизайнером интерьера.

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