У 'Дії' зʼявляться медичні дані українців: що відомо

Кабмін ухвалив постанову, згідно з якою в застосунку "Дія" відображатимуться медичні дані українців. Зокрема, в деяких випадках громадянам не потрібно буде ходити до лікарні.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram.

"Українці зможуть зручно через Дію зареєструвати себе як пацієнта в електронній системі охорони здоровʼя – ЕСОЗ, а також обрати сімейного лікаря, подати чи розірвати декларацію", – сказав Михайло Федоров.

Читайте також: ДТЕК зробив невтішні прогнози відносно ситуації зі світлом взимку

Він зауважив, що українцям не потрібно буде для цього ходити в лікарню та витрачати на це час. Крім цього, у застосунку можна буде замінити дані про себе в ЕСОЗ (номер телефону, місце проживання). Тоді як нині для цього потрібно їхати до поліклініки чи звертатися до Національної служби здоровʼя.

Проте незабаром функція у декілька кліків зʼявиться у "Дії".

"А скоро – кілька кліків у Дії, засвідчили Дія.Підписом – і все готово. Далі функціонал розшириться. Працюємо над сервісом разом із МОЗ та НСЗУ. Стежте за оновленнями", – додав він.

Нагадаємо, що під час відключень світла може згоріти техніка. Раніше ми розповідали у чому причина цього та як запобігти проблемі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!