В 'Дії' появятся медицинские данные украинцев: что известно

Кабмин принял постановление, согласно которому в приложении "Дія" будут отображаться медицинские данные украинцев. В частности, в некоторых случаях гражданам не нужно будет ходить в больницу.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в своем Telegram.

"Украинцы смогут удобно через действие зарегистрировать себя как пациента в электронной системе здравоохранения – ЕСОЗ, а также выбрать семейного врача, подать или разорвать декларацию", – сказал Михаил Федоров.

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Он отметил, что украинцам не нужно будет для этого ходить в больницу и тратить на это время. Кроме того, в приложении можно будет заменить данные о себе в ЕСОЗ (номер телефона, место жительства). В то время как сейчас для этого нужно ехать в поликлинику или обращаться в Национальную службу здоровья.

Однако в скором времени функция в несколько кликов появится в "Дії".

"А скоро – несколько кликов в Дії, засвидетельствовали Дія. Підписом – и все готово. Далее функционал расширится. Работаем над сервисом вместе с Минздравом и НСЗУ. Следите за обновлениями", – добавил он.

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