Врожай для лінивих: які городні культури не потребуть пильного догляду

На жаль, не всі мають можливість регулярно доглядати за городом або садом. Часто вирватися на дачу вдається лише кілька разів на місяць. Але це не означає, що ви маєте залишитися без свіжих овочів, ягід, зелені та квітів.

Існує безліч невибагливих рослин, які не потребують багато уваги, але при цьому дають чудовий врожай або радують пишним цвітінням. Про це пише Новини.Live.

Що посадити на дачі, щоб не витрачати багато часу?

Овочі та ягоди:

Дерева та чагарники: Яблуня, груша, вишня, шовковиця, абрикос, малина, ожина. Ці рослини, як правило, не вимагають частого поливу, обрізки та обробки від шкідників, і при цьому дають щедрий врожай.

Картопля: Цей овоч не потребує щоденного поливу, лише підгортання кілька разів за сезон та обробки від колорадських жуків.

Цей овоч не потребує щоденного поливу, лише підгортання кілька разів за сезон та обробки від колорадських жуків. Капуста: Капуста потребує більше уваги лише на стадії розсади. Після пересадки у відкритий ґрунт її достатньо поливати та прополювати.

Капуста потребує більше уваги лише на стадії розсади. Після пересадки у відкритий ґрунт її достатньо поливати та прополювати. Баштанні: Кабачки, гарбузи, питисони, кавуни не потребують частого поливу і прополювання. Їх широке листя захищає ґрунт від бур'янів та сонця.

Кабачки, гарбузи, питисони, кавуни не потребують частого поливу і прополювання. Їх широке листя захищає ґрунт від бур'янів та сонця. Бобові: Горох та кущова квасоля потребують поливу один раз на тиждень та опори для росту.

Гострий перець: Ці рослини майже не потребують поливу, а на спеці стають ще більш гострими та ароматними.

Ці рослини майже не потребують поливу, а на спеці стають ще більш гострими та ароматними. Прянощі: Часник та базилік невибагливі у догляді, потребують поливу один раз на тиждень та не бояться шкідників.

Квіти:

Газанія: Ця яскрава квітка буде радувати вас цвітінням усе літо. Вона невибаглива до ґрунту, не потребує підживлення, регулярного поливу та стійка до заморозків.

Пам'ятайте:

Навіть невибагливі рослини потребують мінімального догляду. Регулярно поливайте їх, видаляйте бур'яни та розпушуйте ґрунт.

Вибирайте сорти, які підходять для вашого клімату та типу ґрунту.

Не саджайте рослини занадто близько одне до одного, щоб вони мали достатньо місця для розвитку.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно обрізати дерева та кущі у саду.

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