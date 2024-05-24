Урожай для ленивых: какие огородные культуры не нуждаются в тщательном уходе

К сожалению, не все имеют возможность регулярно ухаживать за огородом или садом. Часто вырваться на дачу удается всего несколько раз в месяц. Но это не значит, что вы должны остаться без свежих овощей, ягод, зелени и цветов.

Существует множество неприхотливых растений, которые не требуют много внимания, но при этом дают отличный урожай или радуют пышным цветением. Об этом пишет Новости. Live.

Что посадить на даче, чтобы не тратить много времени?

Овощи и ягоды:

Деревья и кустарники: Яблоня, груша, вишня, шелковица, абрикос, малина, ежевика. Эти растения, как правило, не требуют частого полива, обрезки и обработки вредителей, и при этом дают щедрый урожай.

Картофель: Этот овощ не нуждается в ежедневном поливе, только окучивание несколько раз за сезон и обработки от колорадских жуков.

Этот овощ не нуждается в ежедневном поливе, только окучивание несколько раз за сезон и обработки от колорадских жуков. Капуста: Капуста требует больше внимания только на стадии рассады. После пересадки в открытый грунт достаточно поливать и пропалывать.

Капуста требует больше внимания только на стадии рассады. После пересадки в открытый грунт достаточно поливать и пропалывать. Бахчевые: Кабачки, тыквы, питиссоны, арбузы не нуждаются в частом поливе и прополке. Их широкие листья защищают почву от сорняков и солнца.

Бобовые: Горох и кустовая фасоль требуют полива один раз в неделю и опоры для роста.

Горох и кустовая фасоль требуют полива один раз в неделю и опоры для роста. Острый перец: Эти растения почти не нуждаются в поливе, а на жаре становятся еще более острыми и ароматными.

Эти растения почти не нуждаются в поливе, а на жаре становятся еще более острыми и ароматными. Пряность: Чеснок и базилик неприхотливы в уходе, нуждаются в поливе один раз в неделю и не боятся вредителей.

Цветы:

Газания: Этот яркий цветок будет радовать вас цветением все лето. Она неприхотлива к почве, не требует подпитки, регулярного полива и устойчива к заморозкам.

Помните:

Даже неприхотливые растения нуждаются в минимальном уходе. Регулярно поливайте их, удаляйте сорняки и разрыхляйте почву.

Выбирайте сорта, подходящие для вашего климата и типа почвы.

Не сажайте растения слишком близко друг к другу, чтобы у них было достаточно места для развития.

Напомним, мы уже писали, как правильно обрезать деревья и кустарники в саду.

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