Універсальна страва: рецепт курячого філе, запеченого з овочами

Друзі, це універсальна страва, яку можна приготувати в будь яку пору року. Все легко, швидко, смачно, сбалансовано та корисно!

Напевно, частіше я асоціююсь у вас з десертами, але я також обожнюю готувати м‘ясні, рибні та овочеві страви. Мої домашні кажуть, що їм пощастило, бо готувати я люблю і кожного разу вигадую щось новеньке.

Приєднуйтесь і давайте готувати разом.

Куряче філе 3 шт

20 мл ароматної олії з Травами часник, базилік

Сіль

Чорний перець

Кабачок 1шт

Баклажан 1 шт

Помідор 1 шт

Цибуля 1 шт

70 г твердого сиру

Куряче філе миємо, просушуємо, промазуємо ароматною олією "Олейна" з Травами часник, базилік. Додаємо сіль і чорний перець.

Миємо та нарізаємо овочі кільцями.

У надріз філе вставляємо складені в стопку овочі. Посипаємо натертим сиром і запікаємо в розігрітій до 190 градусів духовці – 25-30 хвилин.