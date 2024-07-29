Універсальна страва: рецепт курячого філе, запеченого з овочами
Друзі, це універсальна страва, яку можна приготувати в будь яку пору року. Все легко, швидко, смачно, сбалансовано та корисно!
Напевно, частіше я асоціююсь у вас з десертами, але я також обожнюю готувати м‘ясні, рибні та овочеві страви. Мої домашні кажуть, що їм пощастило, бо готувати я люблю і кожного разу вигадую щось новеньке.
Приєднуйтесь і давайте готувати разом.
Куряче філе 3 шт
20 мл ароматної олії з Травами часник, базилік
Сіль
Чорний перець
Кабачок 1шт
Баклажан 1 шт
Помідор 1 шт
Цибуля 1 шт
70 г твердого сиру
Куряче філе миємо, просушуємо, промазуємо ароматною олією "Олейна" з Травами часник, базилік. Додаємо сіль і чорний перець.
Миємо та нарізаємо овочі кільцями.
У надріз філе вставляємо складені в стопку овочі. Посипаємо натертим сиром і запікаємо в розігрітій до 190 градусів духовці – 25-30 хвилин.