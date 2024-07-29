Универсальное блюдо: рецепт куриного филе, запеченного с овощами

Друзья, это универсальное блюдо, которое можно приготовить в любое время года. Все легко, быстро, вкусно, сбалансировано и полезно!

Наверное, чаще я ассоциируюсь у вас с десертами, но я тоже обожаю готовить мясные, рыбные и овощные блюда. Мои домашние говорят, что им повезло, потому что готовить я люблю и каждый раз придумываю что-нибудь новенькое.

Присоединяйтесь и готовьтесь вместе.

Куриное филе 3 шт

20 мл ароматного масла с травами чеснок, базилик

Соль

Черный перец

Кабачок 1шт

Баклажан 1 шт

Помидор 1 шт

Лук 1 шт

70 г твердого сыра

Куриное филе моем, просушиваем, промазываем ароматным маслом "Олейна" с травами чеснок, базилик. Добавляем соль и чёрный перец.

Моем и нарезаем овощи кольцами.

В надрез филе вставляем сложенные в стопку овощи. Посыпаем натертым сыром и запекаем в разогретой до 190 градусов духовке – 25-30 минут.