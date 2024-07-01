Українець, без якого не було б Apple: Любомир Романків

Натискаючи кнопку "Пуск" на своїх ПК та ноутбуках, ми запускаємо роботу щонайменше семи запатентованих Любомиром Романківим процесів.

Серед них – ключові для всіх персональних комп'ютерів: зчитування інформації тонкоплівковою магнітною головкою, паяння мікроконтактів та формування багаторівневих з'єднань. Усі вони належать до галузі хімічної інженерії, яку, як жартував Романків, до нього використовували хіба що у виготовленні біжутерії. Сьогодні щонайменше третина комп'ютерних технологій – хіміко-інженерні.

Фундаментальні винаходи Романківа уможливили створення жорсткого диска, без якого Стів Возняк просто не зміг би в 1976 зібрати перший Apple.

Майже всі свої наукові відкриття Романків зробив, працюючи в корпорації IBM, куди прийшов у 1962, а на пенсію вийшов лише у 2007. На його рахунку таких відкриттів близько 180, 68 із них він запатентував.

Любомир Романків помер у США у віці 93 років. В останні роки працював над автобіографічною книгою про те, як живучи за кордоном, залишатися українцем.

Він народився 1931 року у Жовкві Львівської області. Під час Другої світової сім'я емігрувала до США. Все життя Романків чудово говорив українською, був членом українського скаутського руху "Пласт", допоміг його відновленню вже в незалежній Україні та тричі обирався "початковим пластуном".

Ім'я Любомира Романківа, який фактично дав початок комп'ютерній ері, включено до Національної зали слави винахідників США. Разом із двома іншими українцями – Стівом Возняком та Ігорем Сікорським.

Кілька років тому Романків додали до Зали разом зі Стівом Джобсом.