'Вбивця міст' наближається до Місяця: вчені озвучили дату зіткнення з астероїдом

Астероїд 2024 YR4, відомий як "вбивця міст", у 2032 році пролетить поруч із Землею, проте існує приблизно 4% ймовірності його зіткнення з Місяцем. Нове дослідження зазначає: при своєчасних заходах його можна знищити або змінити траєкторію, наприклад, за допомогою ядерного удару.

Про це повідомляє Live Science. Астероїд 2024 YR4 був виявлений у грудні 2024 року і швидко привернув увагу астрономів та ЗМІ.

Попередні розрахунки, зроблені на основі обмежених спостережень, показували до 3,1% ймовірності падіння на Землю у 2032 році. Діаметр об’єкта становить близько 55 метрів, що потенційно достатньо для знищення цілого міста при зіткненні.

Втім, нові спостереження суттєво знизили ризик для Землі: ймовірність прямого падіння астероїда тепер становить лише 0,28% – менше одного шансу з 360. Водночас дослідження виявили інший сценарій – можливе зіткнення з Місяцем, і шанс цього оцінюють приблизно у 4%.

Наслідки удару по Місяцю для Землі

Зіткнення з Місяцем на перший погляд здається менш небезпечним, ніж падіння на Землю, проте вчені застерігають: наслідки можуть відчути і ми. Потужний удар викличе викид великої кількості місячного реголіту – пилу та каміння з верхнього шару супутника. Це призведе до різкого збільшення числа мікрометеороїдів на орбіті Землі – приблизно у 1000 разів більше за звичний рівень.

Такий космічний "сміттєвий потік" становитиме серйозну загрозу для супутників, космічних апаратів та астронавтів, адже дрібні уламки здатні пробивати обшивку кораблів і скафандри. Особливо небезпечно це може бути для Міжнародної космічної станції, якщо вона залишатиметься на орбіті після 2031 року.

Можливі стратегії: від місії DART до ядерного удару

Вчені обговорюють кілька способів протидії астероїду 2024 YR4. Один із них – технології на зразок місії NASA DART, яка у 2022 році успішно змінила орбіту астероїда Діморфос. Проте у випадку 2024 YR4 виникають серйозні складнощі: точна маса об’єкта невідома, а час для підготовки та запуску апаратів обмежений.

Фахівці зазначають, що відхилення астероїда здається малореалістичним. Тому розглядається альтернативний підхід – руйнування об’єкта. За цим сценарієм спеціальний апарат не змінює траєкторію, а розбиває астероїд на частини. Хоча подібна операція ще не проводилася на практиці, для підготовки місії є певний запас часу: старт можна здійснити між квітнем 2030-го та квітнем 2032 року.

Ще радикальніший варіант – ядерний вибух. План передбачає запуск ракети з ядерним зарядом на поверхню або поблизу астероїда для його знищення чи зміни траєкторії. Цей метод також поки що не перевірявся, але теоретично можливий. Старт такої місії доведеться здійснити раніше – між кінцем 2029-го та кінцем 2031 року.

Ризики та можливості

Експерти застерігають: будь-яка помилка під час місії з відхилення або руйнування астероїда може мати серйозні наслідки. Невдалий маневр здатен спрямувати об’єкт у бік Землі, тому такі операції вимагають ретельних досліджень і міжнародної координації.

Попри потенційні загрози, ситуація не є безвихідною. Імовірність того, що астероїд 2024 YR4 у 2032 році просто пролетить повз Місяць, оцінюється приблизно у 96%.

Вчені наголошують, що цей випадок варто сприймати як унікальний шанс для розвитку технологій захисту планети від космічних загроз. Вони закликають міжнародні наукові команди оцінити строки створення потрібних космічних апаратів та підготувати додаткові проєкти на випадок, якщо подібна небезпека в майбутньому стане реальною загрозою для Землі.

