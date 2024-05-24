Три знаки зодіаку нарешті подолають давні страхи

UAportal підготував гороскоп для Терезів, Скорпіонів та Риб. Ці знаки зодіаку тривалий час боролися зі страхами, що стримують їхній розвиток, проте зірки допоможуть подолати їх.

Терези

Терези під впливом Венери, планети кохання та рівноваги, неодмінно подолають свої давні страхи. Завдяки вродженому почуттю справедливості і сміливості, Терези зустрінуться зі своїми страхами віч-на-віч, ставши на шлях звільнення та зростання.

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Скорпіон

Скорпіони, якими керує творчий Плутон, подолають свої потаємні страхи. Вони часто відчувають уразливість та пов'язані з нею тривоги. Однак вони зможуть проявити стійкість та протистояти своїм страхам.

Риби

Риби, керовані Нептуном, планетою мрій та ілюзій, переступлять свої страхи та відкриють свій потенціал. Їхня творча натура іноді може породжувати невпевненість у собі і страх перед невдачею. Однак вони знайдуть впевненість, яка допоможе їм безстрашно дивитися в обличчя своїм страхам.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

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